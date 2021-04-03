被女友父母嫌月薪低　台男自爆身家：我有5間屋！　下場居然超慘

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-03 22:00

正所謂「醜婦終需見家翁」，見家長是很多情侶必經的程序，如果第一印象已經失掉，日後相當麻煩。台灣有男網民發文，指自己月入3萬元台幣（下同，約8200港元），日前見了女友父母，對方知道其收入後嫌棄到不行，更直接勸分手，即使他自爆有5間房子，但長輩們仍不為所動，令他非常苦惱。

台男日前見了女友父母，對方知道其收入後嫌棄到不行，更直接勸分手，即使他自爆有5間房子，但長輩們仍不為所動，令他非常苦惱。（《香港愛情故事》劇照）

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該網民投稿至Facebook專頁「靠北女友my girl」，指自己25歲，有穩定職業，月入3萬元，其22歲的女友則月入3.5萬（約9600港元）。前幾天他跟女友父母第一次見面做足準備，「什麼禮盒都有帶」，可是他們一聽到薪水情況後，則被嫌棄月薪太低，更直言希望2人分開。

台男驚覺觸礁後立即使出必殺技，曬冷講出其父給了他5間位於板橋的房子，雖然其中有一些仍在供貸款。可是，即使女友幫忙說很多好話，他們還是表現有點嫌棄，「原本要吃飯的女友爸媽說他們已經吃飽了」，最後樓主唯有跟女友2個人去吃飯，令他相當尷尬。

女友父母一聽到薪水情況後，則被嫌棄月薪太低，更直言希望2人分開。（GettyImages）

樓主不禁慨嘆，自知工作不夠好，女友亦年輕又美麗，「我真不知道我現在可以做什麼事」，因而求問網民可以怎麼辦。

帖文隨即引起網上熱議，有網民笑言擁有5間房子的樓主已經能「打趴一堆人」，沒想到仍會被嫌棄，又指女友父母似乎不會計數，「可以把房子租金在收入加上去」，已經高過很多無殼蝸牛，但亦有人認為他們看的是「上進心」▼▼▼

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