IKEA復活節搞staycation？「用家」評語超爆笑　網民：真心識玩

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-01 11:00

受疫情影響，大部分人都要留港度過一連5日的復活節，IKEA宜家家居竟然都湊湊熱鬧，大搞「staycation」服務？IKEA今日（4月1日）凌晨12時正宣布這個重磅「消息」，稱在復活節期間限定推出「IKEA Staycation服務」，除了120間禁煙客房，更有野生玩具動物園、制水廁所連浴室，而最有特色就是「過萬顧客與你的免費互動」，而帖文附載的「用家」評語更笑爆網民。

IKEA的公關團隊經常被人大讚。（示意圖，資料圖片/林振華攝）

踏入4月1日，IKEA於凌晨12時率先在facebook專頁發布有關消息，指復活假期來到，為了讓大家可以「Stay得舒服啲」，感受到家嘅溫暖，所以首推「IKEA Staycation服務」。帖文還介紹主要設施，包括120間禁煙客房、自助客房清潔服務、供應付費熱狗餐及大量肉丸作早午晚自助餐、野生玩具動物園、長期廣告畫面電視、制水廁所連浴室、及不能翻開的多國語言小說。但最有特色必定是「過萬顧客與你的免費互動」、「展示戶外家品的室內露台」及「10000呎室內迷宮」。

帖文附載的照片還加上「用家評語」，如地板上的2D馬桶設計，被評為優異設備，「如廁時不怕水花濺起」，以及對於設備齊全但欠水電的廚房，「除了會餓，一切都美好」。

更多爆笑設施介紹及用家評語▼▼▼

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不過留意返，IKEA在帖文最底部是標籤了「#AprilFoolsDay」，祝大家愚人節快樂。帖文一出獲得數千網民激讚，不但被無厘頭的設施介紹惹笑，「又中points又抵死」，並大讚傑出公關，「真心識玩」、「好彩我記得4月1啫」。有網民則笑指，IKEA早早已提供免費「staycation」服務，「大把人去IKEA當自己屋企咁坐梳化同瞓床」。

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