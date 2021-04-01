哥哥張國榮逝世18周年　網民1人1首最愛歌曲　最後一首最觸動粉絲

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-01 13:57

「春天該很好，你若尚在場……」今日（4月1日）是「哥哥」張國榮忌日，即使18年過去，哥哥的歌曲在樂迷心中仍魂牽夢繞。商業電台音樂節目《一切從音樂開始》昨日（31日）在facebook邀請網民1人揀選1首最愛歌曲，並分享當中原因，整個帖文為一眾追憶Leslie的「哥迷」帶來溫暖的回憶。

4月1日是「哥哥」張國榮忌日，電台音樂節目在facebook邀請網民1人揀選1首最愛他的歌。（資料圖片）

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Fb專頁「一切從音樂開始」的帖文引來過百網民踴躍回應，紛紛訴說最愛的張國榮歌曲，以及對自己的特別意義，而最後1首更是所有「哥迷」的心聲▼▼▼

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根據《尋秦記》劇情，古天樂飾演的項少龍為了讓時光倒留追回郭羨妮飾演的女友素清，故答應與富商李小超合作，參與時空穿梭回到秦朝。因此智叔飾演的烏有博士其實只出現了1集，然而不少網民仍大讚其演技讓人留下深刻印象，甚至看到畫片便「有聲」，即時聯想到其對白。

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