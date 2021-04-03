天琴座流星雨4月22日現身！觀賞地點＋攝影Tip　仲有得睇超級月亮

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-03 12:00

【天琴座流星雨2021／太空館／超級月亮／超級滿月／直播】踏入4月終於又有流星雨了！以「火流星」著稱的「天琴座流星雨」，將於4月14日至4月30日進入活躍期，並於4月這一天達到高峰。究竟太空館建議什麼時段觀測最靚？如何用手機拍下靚靚流星雨？哪裏可看直播？本文一一話你知。 另外，4月除了流星雨，還有少見接近的「火星合月」，以及「超級滿月」，可謂天象的「豪華盛宴」。

先欣賞歷年「獅子座流星雨」及「雙子座流星雨」壯麗場面 👇👇👇

獅子座流星雨：

+ 7 + 7 + 7

雙子座流星雨：

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觀測歷史最悠久流星雨 ─ 天琴座流星雨

「天琴座流星雨」是觀測歷史最悠久的流星雨之一，《春秋左傳》已有記載。而所謂「火流星」，是指亮度高於金星（-4等）的流星；眾多流星雨中，「天琴座流星雨」出現「火流星」的比例居高。

話你知最佳觀測時間

太空館網站顯示，4月14日至4月30日是「天琴座流星雨」活躍期，並會在4月22日（周四）迎來高峰，天頂每小時有18顆流星，快看看何時觀測最靚吧。

天琴座流星雨最佳觀測時間 👇👇👇

觀賞地點推介

至於「流星雨」觀賞好地點，以下地方可供參考。

觀賞地點推介👇👇👇（點小圖放大看）

+ 3 + 3 + 3

手機、相機影流星雨教學

見到流星雨除了快快許願，也要留下「永恆」回憶！要成功拍下靚靚流星雨，手機、相機當然必不可少，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家影流星雨前要看看😍😍～～

超簡單影流星雨教學 👇👇👇

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在家防疫 上網都有得睇流星雨直播

不過由於本港第4波新冠肺炎疫情仍未結束，不建議大家相約外出看流星雨，如有興趣，亦可透過網上直播觀看流星雨。

台北天文館直播：按此觀看

2021年還有多少場流星雨？

若錯過今次「天琴座流星雨」，其實今年還有數場流星雨可以觀看，最快一場更在下月出現，詳情可看下圖。

４月還有「火星合月」、「超級滿月」

除了天琴座流星雨，4月還有2個特別天象，包括4月17日出現、少見接近的「火星合月」，以及4月27日的「超級滿月（超級月亮）」。

超級月亮是什麼

(資料圖片)

「超級月亮」並非天文學名詞，只是坊間形容滿月前後見到較大的月亮，即月亮位於「近地點（月球距離地球最近的一點）」時剛好出現滿月。「滿月」則是月亮和太陽處於地球兩側，並且月亮和太陽的黃道經度相差180度時出現，從地球上看，此時的月亮最圓，通常在農歷十四至十七發生。

↓↓↓ 「超級月亮」超靚相圖輯 ↓↓↓

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為何月亮會變大？

超級月亮看上去比平時月亮大。(合成圖片/太空館)

由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，所以月球有時會較接近地球，而月球大約每月經過地球的「近地點（月球距離地球最近的一點）」及「遠地點（月球距離地球最遠的一點）」各一次。如果滿月在近地點時發生，月亮看起來便會比較大。