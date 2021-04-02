台鐵太魯閣號出軌｜父子恐怖憶逃生一刻　聽受傷童說：媽要我先逃

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-02 18:48

【台鐵太魯閣號出軌】台鐵今日（2日）上午發生重大意外，太魯閣號408車次（樹林往台東）於花蓮縣大清水隧道出軌， 4至5節車廂變形，現場傷亡慘重，至少逾50人死亡，是近半世紀以來台鐵最嚴重事故。有出租車司機在網上發文，指今早接載到1對從台鐵出軌事故中逃出來的父子，他們在車上憶述當時恐怖的狀況，被救出時更聽到另1名受傷孩子喃喃說，其媽媽還被困車內，但「她要我先逃命」，這句話令車上所有人都非常感觸。

台鐵2日發生重大意外，太魯閣號408車次（樹林往台東）於花蓮縣大清水隧道出軌， 4至5節車廂變形。（中央社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

曾任職記者的司機楊宜中在facebook發文分享，指今早到達花蓮火車站後站，一對黃姓父子搭上了他的車，稱要到吉安鄉與媽媽團聚。原來他們是剛從太魯閣號事故中生還逃出來的人，臉上仍難揮去驚恐，在車上娓娓道來事發時的情況▼▼▼。

+ 4 + 4 + 4

帖文還附載1張照片，當出租車載着黃姓父子到達目的地時，只見媽媽正焦急地等待，見到孩子與丈夫平安回來，立即把孩子緊緊的抱着。楊宜中形容，那位媽媽將憂心之情都全表露出來：「擔心死了，太好了，沒事就好、沒事就好……」場面令人動容。

當車輛駛進黃姓父子的家時，媽媽衝出來，將孩子擁進懷裏，將憂心之情都全表露出來：「擔心死了，太好了，沒事就好、沒事就好……」。（fb「楊宜中」圖片）

帖文感動一眾網民，直言單看文字都已非常催淚，「眼淚都不爭氣了」，又感嘆「人能活着真好」，祝願那位讓孩子先走的媽媽都能平安獲救。