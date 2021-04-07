Yahoo知識+停止服務　網民盤點爆笑膠問題：999報案中心幾號電話

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【Yahoo知識+ / 雅虎香港 / 集體回憶 / 時代的眼淚 / 知膠】留不住的東西又多一樣了！有15年歷史的「Yahoo知識+」宣布將於今年5月4日停止服務，4月20日起會進入唯讀模式，消息令網民感到可惜之餘，亦回憶起過去在「Yahoo知識+」上出現過的「知膠」經典搞笑問題！

Yahoo知識+即將於今年5月4日停止服務，4月20日起更會進入唯讀模式。（Yahoo知識+網站截圖）

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「Yahoo知識+」容許網民自由發問及回答以便討論，但間中會出現「膠問膠答」，即發問者純粹為無聊搞笑而提出模稜兩可的問題，而回答者亦以類似方式回答，令「Yahoo知識+」 變成「Yahoo笑話+」，發文及回答此類問題的人就被喻為「知膠」。

「Yahoo知識+」停止服務的消息傳出後，網民們除了感嘆失去尋找知識的地方之外，亦想重溫昔日的經典搞笑問題，並將他們留下成為紀錄。以下是部分網民在「Yahoo知識+」提出的經典搞笑問題👇👇👇

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食物篇：

電器：

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