即食麵加可樂食到胃脹兼肚痛？醫生拆解背後原因　出事在於2關鍵

撰文： 梁希爾 最後更新日期： 2021-04-07 15:00

即食麵與汽水竟有相剋關係？早前內地傳媒報道，指1名25歲男子以可樂配即食麵進食，1小時後開始腹部脹氣和劇痛，甚至肚絞痛至暈倒，送院急救後需插上胃管排出胃氣才穩定下來。報道引述醫生形容相關吃法「如同不要命」，指即食麵與可樂同吃可致嚴重後果。不過不少網民懷疑相關說法，直言「食咗咁多年都無事」；有醫生拆解背後成因，指即食麵與可樂同吃導致不適主要在於2大原因。

內地傳媒報道指1名25歲男子以可樂配搭即食麵進食後，腹部脹氣和劇痛，引來網民關注。（資料圖片）

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內地傳媒報道指，1名25歲男子晚上食即食麵時，配搭可樂一同進食，惟1小時後出現腹脹和腹痛的症狀，甚至痛得在地上打滾。據報男子其後暈倒，送院後須即時插上胃管，將夾雜着可樂和即食麵等食物殘渣的氣體排出，病情才轉趨穩定。報道引述有醫生指，因可樂含有碳酸成份，與含有鹼性食用膠質的即食麵同吃會導致胃部脹氣和腹痛，又指部分即食麵以油炸方式製成，經常食用可導致胃脹及胃痛。

報道引來網民關注，不少網民質疑相關說法，指自己「實測」多年，未發生同類不適情況，亦有人認為胃脹是消化不良的發應，或因食用者腸胃未能應付短時間大量進食。

急症科醫生馮顯達指，可樂及即食麵或多或少會於胃內產生化學作用，但每人的體質及消化能力也不同，不一定出現不適。（Unsplash／@innaka13）

急症科醫生馮顯達受訪時表示，可樂及即食麵或多或少會於胃內產生化學作用，釋放二氧化碳，不過並非人人也必定因而感到不適，過往亦未聽聞有病人因此求醫。另外，他指進食時的份量及速度也有一定影響，因每人的體質及消化能力也不同，部分腸胃較敏感或胃壁蠕動較慢的人可能會出現胃脹及胃痛的情況。

家庭醫生關嘉美指出，麵條及可樂也會造成胃脹，如在短時間內食得過急或過飽便有機會出現不適。（受訪者提供）

家庭醫生關嘉美亦指出，即食麵食用後會在胃部發脹，汽水內的碳酸也會在胃部釋放二氧化碳。雖然胃部有伸縮機制，但短時間內食得過急或過飽，加上麵條發脹及汽水的二氧化碳，便有機會出現胃脹、胃酸倒流或肚痛等不適症狀。她建議進食時最好維持於7成飽的狀態，尤其是進食即食麵或汽水等會增加飽肚感的食物時，以免因過度進食而不適。

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資料來源：食物安全中心

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