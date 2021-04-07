台鐵太魯閣號出軌｜為採訪做到腎衰竭　傳媒人揭苦況：記者也是人

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-04-07 17:00

編按：台鐵太魯閣號列車上周五（2日）發生嚴重事故，造成50人死，逾200人傷。而最後作為車頭的第8節車廂，亦於 （7日）深夜成功拖出隧道。面對這宗台鐵半世紀以來最嚴重事故，記者連日謹守崗位採訪，台灣資深記者陳秀鳳在Facebook發文揭露採訪災難新聞的苦況，並為同業打氣。

台灣傳媒報導，當時該路段正在進行明隧道工程施工，惟懷疑施工廠商的工程車沒有拉好剎車，以致從上方溜逸滑落下方軌道，高速行駛的太魯閣號收掣不及撞向工程車後出軌。黃色組件為工程車的底部。（現場人士提供／中央社）

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以下是台灣資深記者陳秀鳳Facebook的帖文：

太魯閣事故現場

罹難者遺體移出時

所有記者將攝影機向後轉，並退出採訪區，以示尊重家屬

記者，沒你想像的愚蠢和嗜血

記者，也沒你想像的沒讀書

災難事故，你在電視、手機、電腦前觀看

他們犧牲休假，衝到現場，在惡劣的環境中，沒日沒夜

尤其是扛着重裝備的攝影記者，永遠在鏡頭背後，永遠不會出現在鏡頭裏

記者裝備又重又多，還要長時間不吃不喝進行採訪，實在是充滿挑戰性的工作。（陳秀鳳提供）

站在高台上的是我的老同事兼同學石頭

一輩子從事新聞攝影工作，30年了，還是跑第一

還有，我的前同事花蓮駐地張益鈞，第一時間衝現場

一整天大量出汗，沒空喝水，沒空放尿

直到覺得不舒服，去醫院檢查，發現腎臟負荷不了，醫師說是腎衰竭

強制他休假，他說他不放心

記者也是人，先是人，再是記者

採訪災難新聞，就是一場新聞災難

尤其是在荒郊野外，吃喝拉撒，還有心理衝擊，都是問題

1991年，苗栗造橋火車對撞，30人死亡

我因為得在地上數罹難者人數，晚上惡夢不敢睡

1999年921大地震時，因為什麼都來不及帶，就跑到南投去採訪

一連幾天的沙其馬，都吃怕了

只好跑到慈濟發放站，跟災民一起排米粉湯，所以，慈濟對我有「一飯之恩」

勞心勞力之餘，記者當然也會出錯

過度呈現災民哭泣的畫面

太多驚悚可怕的鏡頭

侵入式地對罹難者家屬拍攝堵麥

這種情況，在這次太魯閣事故，已經愈來愈少

沒有記者願意或喜歡犯錯，但記者也會害怕，也會不知所措

我們與惡的距離，愈來愈遠

大家辛苦了，我的記者同業們

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）