英國回港指定航班今預約｜預約方法、費用7大須知 ！做錯呢樣或DQ

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-08 13:33

【英國回港指定航班／國泰Cathay Pacific】新冠肺炎疫情稍稍回穩，港府公布從英國倫敦回港指定航班安排，今日（4月8日）下午4時（香港時間，英國時間上午9時）開始接受預訂，只要符合一個條件就可上機，但登機時必須有2樣文件，否則隨時無法上機。 另外，乘搭指定航班回港後，須於指定的青衣華逸酒店接受21天檢疫，究竟房價費用需要多少？又有什麼地方要注意？以下7大須知一一解答。

從英國倫敦回港指定航班安排4月8日開始接受預訂。（資料圖片）

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是次從英國回港指定航班，將於今日下午4時（香港時間）接受預訂，分別在4月21日或4月28日出發。不過預訂及登機時有多個地方要注意，而且做錯這樣更可能隨時無法登記！

預約指定航班、登機、檢疫安排及費用7大須知▼▼▼

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同場加映：BioNTech疫苗接種再預約｜5類人不宜打 科興、復必泰副作用一覽

新冠肺炎疫苗接種計劃再接受網上預約，究竟要如何預約？哪14類人是優先群組？需要準備什麼文件？以下一一解答。

疫苗接種計劃9大須知▼▼▼

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29間疫苗接種中心位置如下▼▼▼

不過接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼