網民出海翻艇iPhone沉海底　熱心YouTuber西貢荒島潛水奇蹟尋回

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-09 07:00

電話跌落海都搵得返？前無綫藝人鄧嘉傑去年離開TVB後轉型做YouTuber，不時分享他在野外尋寶的影片，引來不少網民找他幫忙尋找失物。昨日（8日）鄧嘉傑在fb群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」發帖，指有網民早前透過instagram找他幫忙，對方表示在西貢附近的荒島海域跌iPhone，他翌日找船家到該海域潛水找電話，結果花了約1小時就順利尋回手機，而且還完好無缺，令網民大感驚奇。

YouTuber「鄧嘉傑 SIMON TANG」在香港行山遠足之友群組發帖，指早前幫網民順利從海底找到遺失的iPhone。（fb群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）圖片）

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鄧嘉傑8日在fb「香港行山遠足之友」群組發帖，指收到網民的IG訊息，說不慎將手機跌落西貢附近的枕頭洲水域，希望他可以幫手找iPhone。失主透露當日出海遊玩時不慎翻艇，上水後才發現掛在身上的手機因扣子鬆脫早已沉入大海，因早前看過鄧嘉傑幫人找戒指的影片，所以嘗試找鄧幫忙。

片中鄧嘉傑找船家載他到枕頭洲，到達網民跌電話附近的小島後，他便靠網民提供的照片來對照位置，並配合金屬探測器潛水尋找iPhone。雖然在水中不停發現鐵片、膠板、玻璃樽等海洋垃圾，但他僅花了約1小時，就在海底某處找到放在防水袋內的手機。上岸後他立即檢查手機，發現沒有入水，只是電池耗盡了未能開機，「冇諗過喺大海入面都畀我搵返」，他臨走前還在荒島撿走垃圾。

鄧又指如果下次再幫網民尋找失物，他也不打算收取酬勞或禮物，「我只係想做好單純幫人令自己開心嘅事先對我最重要」。這宗好人好事被大量網民讚好，「就算搵唔到失物，起碼有出動去搵已經好顯示到幫人嘅心」。

鄧嘉傑開設的海底獵奇頻道以海底尋寶方式搜索香港海洋，亦會幫網民尋找失物，過程中還會清潔海洋。

（fb群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」／YouTube頻道「鄧嘉傑 SIMON TANG」）

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