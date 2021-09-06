旅發局賞你住明預訂！酒店名單、預訂方法一文看！8類收據不准用

【賞你住酒店名單／旅發局】旅遊發展局推出「賞你住」活動，市民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，可換取500元酒店住宿計劃折扣，140多間酒店將於9月7日早上9時起接受預訂。究竟有哪些酒店可以預訂？如何參加、預訂？有什麼收據不接受？換領預訂流程？又可否改期、轉給他人？以下一一解答。
先看賞你住參加方法、換領步驟及截止日期▼▼▼
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再看截止9月6日最新參與計劃酒店名單▼▼▼
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旅發局「賞你住」活動現正展開，市民於合資格香港實體零售及／或實體餐飲商戶消費滿港幣800元，儲起收據並於入住酒店前提交收據正本，經酒店確認預訂成功後，即可享港幣500元本地酒店住宿折扣優惠。
但原來是次「賞你住」活動有8類收據不接受，以下換領12大須知一一話你知。
賞你住換領12大須知 8類收據不能用▼▼▼
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同場加映：新冠疫苗接種｜5類人不宜打 科興、復必泰副作用一覽
新冠肺炎疫苗接種計劃正接受網上預約，不過接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。
5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼
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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼
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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼
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打疫苗抽獎連結｜希慎4輪、永安6輪今登記｜附提高中獎機會方法復必泰疫苗接種預約｜網上預約9大須知 做錯呢樣DQ｜附登記連結疫苗接種預約擴至16歲！5類人不宜打 復必泰、科興副作用一覽復必泰新冠疫苗今起接種｜記得帶呢3樣文件 有1種情況不能進場李嘉誠接種復必泰疫苗 一文睇清特首、袁國勇等名人接種邊款新冠疫苗接種｜私家醫生可預約打針 診所名單＋聯絡方法一文看清疫苗抽獎結果一覽│稻苗學會今公布、恒基、新地│附領獎方法+期限