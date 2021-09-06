賞你住明預訂｜酒店名單、預訂方法資格一文看清！8類收據不接受

【賞你住酒店名單／旅發局】旅遊發展局推出「賞你住」活動，市民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，可換取500元酒店住宿計劃折扣，140多間酒店將於9月7日早上9時起接受預訂。究竟有哪些酒店可以預訂？如何參加、預訂？有什麼收據不接受？換領預訂流程？又可否改期、轉給他人？以下一一解答。



先看賞你住參加方法、換領步驟及截止日期▼▼▼

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再看截止9月6日最新參與計劃酒店名單▼▼▼

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旅發局「賞你住」活動現正展開，市民於合資格香港實體零售及／或實體餐飲商戶消費滿港幣800元，儲起收據並於入住酒店前提交收據正本，經酒店確認預訂成功後，即可享港幣500元本地酒店住宿折扣優惠。

但原來是次「賞你住」活動有8類收據不接受，以下換領12大須知一一話你知。

賞你住換領12大須知 8類收據不能用▼▼▼

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同場加映：新冠疫苗接種｜5類人不宜打 科興、復必泰副作用一覽

新冠肺炎疫苗接種計劃正接受網上預約，不過接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼