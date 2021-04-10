好核突呀！台男一啖口重複吸放解鎖手機　網民：想起這動漫角色

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-04-10 12:00

好嘔心、好核突！！一般人解鎖手機，可以用密碼、指紋認識或人面識別，誰會想到竟有人用口水去解鎖手機呢？早前有網民在facebook群組貼出1段驚人影片，顯示1名戴眼鏡的男生緩緩對着手機屏幕吐出濃稠口水，然後慢慢吸回去，反複地一吸一放，竟成功按下目標數字，順利完成解鎖手機的動作。有網民大呼嘔心，亦有人驚呼他超似1個漫畫配角，亦有不少人嚇得表明以後不敢買二手手機了！

有台男用一啖口水，憑熟練的吸放技巧，順利替手機屏幕解鎖。（fb群組「我朋友不紅太可惜」影片截圖）

【慎入！按圖看用口水解鎖手機過程👇👇👇】

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有台灣網民早前在fb群組「我朋友不紅太可惜」貼出一段13秒影片，片中主角是1名四眼男生，他小心翼翼地吐出一啖非常濃稠的口水，口水先準確地落在「0」字，然後他熟練地吸回口水，再向「1」字吐出同一啖口水，這樣一來一回，順序按下「0101」4個數字，成功替手機解鎖，身旁友人都忍不住笑起來。

周星馳在電影《喜劇之王》的鼻涕似斷未斷，令人印象深刻。（《喜劇之王》截圖）

不少網民看到影片後都驚歎片中男生很像《蠟筆小新》的角色阿呆，笑言他就是「口水系阿呆」！日本動漫《蠟筆小新》中，阿呆是小新的同學，其頭型呈橢圓形，總是掛着一行鼻涕在人前出現，他更試過將鼻涕編織成東京鐵塔的模樣，震懾一眾同學。

另外，亦有人聯想到電影《喜劇之王》的一幕，周星馳跟莫文蔚演戲時，星爺施展鼻涕絕技，似斷未斷非常驚險，同時亦有點大呼嘔心。

【按圖看網民爆笑點評👇👇👇】

（fb群組「我朋友不紅太可惜」）

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