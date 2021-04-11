返工22日去廁所50小時　實習生控訴公司扣薪　網民反嘲：薪水小偷

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-11 14:00

上班時人有三急很正常，但因去廁所而扣薪金又是否合理呢？台灣有網民發文大呻，指自己進1間公司當實習生，發現離奇被扣工資，一問之下才發現公司查看閉路電視，指他花太多時間上廁所，扣除正常每天上1小時的去廁所時間，仍需扣除他的工資。 樓主後來坦白透露，自己的薪金是按時薪計算，而公司算出他１個月上班22天，共花了49.5小時上廁所，但他直斥公司不能限制去廁所的時間，考慮會作出投訴。然而，網民隨即算出樓主平均每天花2.25小時上廁所，反過來嘲諷諷他是「薪水小偷」，又質疑如果腸胃有問題應盡快求醫，對他被扣薪的事毫不同情。

台灣1名實習生透露，自己因為上廁所太久而被公司扣薪。（示意圖／資料圖片）

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該名實習生在fb群組「爆怨2公社」發文，稱自己因為上班去廁所而被扣工時，質疑公司這樣做是否合法。他提及自己去到某機構實學習，工資是按時計算，上個月工作了22天，總時數應當是195小時，以時薪160元台幣計算，工資應該是31200台幣，但早前他拿到扣除勞健保的工資，最終落袋的只有25822台幣，即無故被多扣薪水，而他向公司了解後，發現被扣了27.5小時的上廁所時間薪金（27.5 x 160=4400元台幣），而公司解說計算方法後，令樓主大感不滿。

網民發現公司因為上廁所時間扣了他的人工，令他大感不滿。（fb群組「爆怨2公社」圖片）

實習生上班期間上廁所太扣被扣薪：

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樓主重申自己腸胃的確不好，但質疑公司「憑什麼限制別人上廁所的時間」，又批評公司會強迫員工加班，「我都沒說什麼了」。他訴說自己第一次實習就被人扣錢，整個人不知所措，「然後我父母也他X的叫我默默承受說忍耐就好」，只是叫他以後去廁所不要太久，「我以後直接拉在褲子上，臭死他們是不是，我真的很傻眼。」

然而，網民看完帖文後對樓主毫不同情，又計算他上了22天的班，但卻上了49.5小時廁所，換句話說，他每天有2個多小時的工作時間都在廁所度過，「1天上2個多小時的廁所，真的是薪水小偷」。但亦有網民坦言，他的情況當務之急應該是看膠胃科，否則將來不會有公司敢僱用他。

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