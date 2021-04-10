慎入！樓下單位晚晚現「曱甴大軍」　爬上樓超驚嚇　一開門更崩潰

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-10 21:03

雖說遠親不如近鄰，但如果鄰居的衛生情況差，恐怕問題難以解決，令人極度頭痛！有台灣女網民在facebook圖文並茂控訴，指每晚門口都湧出「曱甴大軍」，懷疑與樓下單位環境相當惡劣有關，而對方開門時更屎臭味透出，又指屋內還養了一堆貓狗，擔心這樣的環境會影響寵物的健康，她已經撥打市民專線通報，希望問題能解決。

台女稱樓下鄰居的家居環境髒亂不堪，每到晚上就會出現「蟑螂大軍」，蟑螂甚至會爬到她家樓梯，直言恐怖至極。（fb群組「我是中和人」圖片）

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該名台女在fb群組「我是中和人」發文控訴，指其家樓下鄰居的住家環境髒亂不堪，每到晚上就會出現「蟑螂大軍」，甚至會爬到她家樓梯，直言恐怖至極，「偏偏里長又無法處理，這真的令人作嘔跟害怕」。她還透露鄰居家中還有養了一堆貓狗，「這樣的環境對牠們好嗎？」

從樓主上載的照片可見，鄰居家住在地下，大門旁有坑渠蓋，門口則數塊長條木板放在地上，但縫隙間爬着大量小強，近看至少有數十至百隻走來走去，非常惡心。樓主表示情況令人感到不適，附近居民則說屋主對此無感，她又指曾看過鄰居家開着門，但「一打開門屎臭沖天」、「小狗的毛都捲在一起了」，相信單位純粹拿來養貓狗，她目前已經撥打市民專線通報，等候相關單位處理中。

網民看完帖文都被嚇壞，「看照片都快吐了」，又指難以想像屋內的環境，並擔心貓狗的健康情況，「該不會死掉了吧……髒的這麼恐怖」。有人就建議里長至少聘請人員來定期清潔消毒一下門外，不能讓更多蟑螂愈來愈多。

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