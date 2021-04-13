準繼母擅丟3萬元衣服　台女難嚥氣欲追討　暖爸窩心短訊惹哭網民

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-13 08:00

作為成年子女，對於父母離異後尋求下一段愛情，許多時候也會祝福，希望他們得到幸福。惟台灣1名自小由父親獨自扶養的女子近日發文，表示與父親交往4年的準繼母不但接管她給父親的家用，更狠斥她打扮「不三不四」，擅自丟棄其價值近12萬台幣（約3.2萬港元）的衣服。台女忍無可忍，堅決要準繼母賠償，否則報警，而父親得知事件後，對女兒的窩心短訊也讓網民非常感動。

有台女發帖，表示自從與父親交往4年的準繼母搬到家中住後，便對她多番批評，更擅自掉棄其貴價衣服，她提出報警，未料竟獲父親支持。（《父親與伊藤先生》劇照）

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29歲女事主日前在Dcard討論區發文，表示自小父母離異，她由父親獨力扶養成人，她非常尊重和愛護父親，即使父親近4年再結識女子交往，即將登記結婚，她也無條件支持。不過，直至準繼母最近搬到家中同住，「開始以長輩的態度居高臨下，讓我把每個月原本要給我爸的孝親費直接給她，在家什麼事不做」，事主需賺錢負擔所有家庭開支之餘，又要私下再給父親家用，以免他被欺負，並獨自包攬所有家務。

其後某天事主收到準繼母短訊，直斥她衣着不得體，「整天穿那些不三不四的衣服，很丟我跟妳爸爸的臉」，擅自丟掉其衣服，事主終忍無可忍，回覆時一一列出相關衣服的售價，價值近12萬台幣（約3.2萬港元），要求對方賠償，否則報警。

事主本以為父親會勸她大事化小，但獲得的回應卻讓她非常感動，直呼「爸爸還是記憶裏那個爸爸」。在事主上傳的對話截圖中，父親力撐女兒，並願意陪她找律師，立即要求女友搬家，又發千字文憶述自從離婚後，便下定決心好好撫養女兒，「以後找的另一半也不可以像妳媽一樣沒有責任心，嫌棄妳就拋棄妳」，絕不容許外人欺負女兒，並暖心說道：「你也是那個我從小捨不得打捨不得罵的寶貝女兒。」【按圖放大看暖爸窩心回應▼▼▼】

事主後來補充，指父親決定與女方分手，其兒子亦已經到家中幫忙搬走個人物品，雙方協商好限期3天內還款，不然對簿公堂。她事後也與父親開心見誠地討論，擔心父親不滿她將事情鬧大，未料父親表示，「比起鬧得難看，我更不希望妳受委屈」，就算女兒承諾可放下此事，自己也會心存芥蒂，「她不管對我多好，對妳有一點點不好就不可以」，只希望女兒過得快樂。

不少網民看過帖文和父女的對話後，紛紛留言支持樓主的決定，羨慕她有個非常貼心、疼愛她的父親，「看完爸爸的反應我居然哭了」、「妳有一個好愛好愛妳的爸爸」、「看妳跟妳爸爸的對話看到哭」、「結局好溫暖，希望你們都能夠幸福」。

（Dcard）

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