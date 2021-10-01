消費券第二期今領取！八達通超$3000儲值上限點算？留意使用期限

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／支付寶／Tap & Go／第二期幾時派發／派發時間表／】政府5000元「電子消費券計劃」於10月1日起可領取第二期消費券，其中AlipayHK（支付寶）、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）可領3000元，八達通Octopus則可領2000元。

究竟八達通、支付寶香港、微信支付香港、拍住賞如何領取消費券？哪些消費才可使用消費券？如果八達通領取消費券時超過儲值上限又要如何處理？以下一一話你知



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八達通、支付寶香港、微信支付香港、拍住賞領取消費券方法、使用期限、適用範圍▼▼▼

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八達通領消費券超過$3000儲值上限點算？

至於若以八達通領取消費券時，超過3000元儲值上限，需要如何處理，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲指出，由於八達通卡的儲值上限是3000元，所以今次再拍卡時，注入的消費券金額只能令儲增額增至3000元，當市民使用消費券消費時，再拍卡就可繼續領取餘下的消費券金額。

（資料圖片）

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同場加映：消費券｜八達通派$50增值額！領取方法＋期限

八達通是次推出的「月用月賺賞」，以八達通領取消費券的用戶只要在8月及9月零售消費分別滿1000元（只計算200元或以上零售消費），有機會獲八達通增值額50元，兩個月計算最高可獲贈共100元增值額，名額100萬個，今日可以查閱得獎名單。

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中獎的用戶於9月10日起可以透過八達通App、八達通服務站、iPhone及Apple Watch內的八達通、Huawei Pay八達通或Smart Octopus in Samsung Pay領取，但記得要留意領獎期限，另有2類消費不會計算。

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第二期9月份「月用月賺賞」已展開，如於8月已用盡消費券金額，可以於9月為合資格八達通卡增值，以達到9月獲得獎賞的單月累積零售消費要求。