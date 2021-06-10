5000元消費券｜八達通有新限制！申請登記15大須知　3類人不可領

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-10 13:43

【5000元消費券／政府電子消費券／登記申請方法條件資格】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年7月接受登記。而八達通向客戶發電郵，提出了以八達通申領消費券的新限制，更建議如有需要可用第二張八達通申領，究竟為何要用另一張八達通申領呢？ 另外，政府近日亦再談及消費券，究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？又會分多少期派發消費券？如何更快取得消費券？以下一一話你知。

6月10日更新！即睇八達通有咩新限制、消費券申請日期、登記使用、領取方法、適用範圍、可否網購等15大須知！3類人不可領取▼▼▼

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（資料圖片）

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是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。

以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。

5000元消費券最快暑假申請 4款電子支付工具開通方法話你知

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋須多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是什麼版本嗎？以下為個人版及普通版八達通的申請辦法：

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再看4款支付工具商戶數目▼▼▼

各款支付工具能在哪些商舖使用▼▼▼

5000元消費券最快暑假申請 一文看清4款電子支付工具開通方法！

同場加映：中電派100元消費券｜3類人合資格！領取方法、商戶名單、6大須知

新冠肺炎疫情仍然肆虐，中電透過中電社區節能基金撥款超過8000萬元，向近80萬個家庭派發100港元消費券，以帶動消費及資助弱勢社群。究竟如何領取消費券？哪3類人士合資格？使用期限？以下6大須知一一話你知。

中電消費券領取資格＋6大須知▼▼▼

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中電消費券可於超過2400間零售店舖及食肆使用，以下是參與計劃商戶名單。

參與計劃商戶名單▼▼▼

油尖旺：

深水埗：

九龍城：

黃大仙：

觀塘：

葵青：

荃灣：

屯門：

元朗：

北區：

大埔：

沙田：

西貢：

離島：

中電派100元消費券｜3類人合資格！領取方法、商戶名單、6大須知