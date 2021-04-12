西貢橋咀島郊遊男女疑擅捉海參　懶理市民勸告　執走1大袋惹眾怒

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-12 20:41

【西貢／橋咀島／橋咀洲／行山／海參】早前復活節5天連假，受疫情影響難以外遊，不少市民都把握機會到郊外行山遠足親親大自然，然而總有郊外人士做出缺德無品的行為。有網民早前投稿至網上群組，指屬地質公園範圍的西貢橋咀島，有1對男女疑擅自取走海參。目擊過程的市民即時開聲勸阻，惟2人並無理會，最終「執咗1大袋」，此等缺德又違法的行為，引起網民眾怒。

有網民投稿至網上群組，指在西貢橋咀島遇到2名男女，他們無視勸告疑擅自帶走海參。（fb「公務員Secrets」圖片）

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有網民早前投稿至facebook專頁「公務員Secrets」，指日前在屬於香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍的西貢橋咀洲，目睹有1男1女當眾破壞大自然。該投稿人表示，事發當日看到穿白衫、操普通話的男子，與穿黑衫、操廣東話的女子，於島上擅自取走海參。

從網民提供的相片可見，白衣男將口罩拉至下巴，黑衫女則完全沒有戴上口罩。2人把膠袋直接放進海水中把海水盛走，又走上石頭上不斷觀察水中情況。另有相片拍到白衣男手持1袋已裝有海水的膠袋，旁邊則有1袋黑色物品，惟未能看清袋中是否放有野生海參。

網民提供的相片可見，涉事男女未有戴好口罩，其中女子手持膠袋，放到水中盛走海水。（fb「公務員Secrets」圖片）

投稿人看不過眼，遂開聲以普通話喝止2人行為：「呢度係海岸公園，不可以執！」然而男女卻懶理，繼續拾起海參，最終「執咗一大袋」。網民指，以往橋咀島有很多海參，「嗰日有心觀察都未見到1隻，只係見這男女執的1袋」，慨嘆無品市民令珍貴的大自然環境難以恢復原狀。

帖文引起關注，不少網民也留言表示憤怒，「呢啲人唔知醜，就讓全世界人話畀佢哋聽佢哋有幾醜！」、「執海參嗰啲人食咗長命百歲百病纏身」。亦有網民指出，橋咀島有顯眼的告示提醒遊人不能帶走海洋生物，狠批相中男女是明知故犯，「海岸公園一落地就有齊所有指示，係有一類人鍾意唔跟規矩啫。沒必要『吃』你呢套嘛」。

根據法例第208章《郊野公園條例》第26條，任何人禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，違者即屬犯罪，可處不超過港幣5000元的罰款及為期不超過1年的監禁。如屬持續的罪行，則除就該罪行而施加的刑罰外，可另處每日不超過$100的罰款。

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從上載的照片可見，樹上掛有3袋垃圾，其中一袋疑裝有外賣餐具等，而草叢中亦有大量用過的紙巾。（魏綺珊fb圖片）

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做得行山友，尊重大自然是基本事，可惜常常有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼

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