疫苗氣泡｜放棄放寛堂食　黃傑龍：不能迫員工打針　網民讚好老闆

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-13 11:14

政府昨日（12日）宣布，將以「疫苗氣泡」作為基礎，調整往後的社交距離措施，包括食肆所有員工已接種第1劑疫苗，才可將堂食時間延長至午夜12時。消息傳出後即引來極大迴響，叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍亦有回應，稱「2小時營業加6人一枱，當然吸引」，但始終不能強迫人打針，是否接種疫苗還是交由員工決定，獲不少網民都大讚「良心老闆」。

叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍亦有回應，稱「2小時營業加6人一枱，當然吸引」，但始終不能強迫人打針，是否接種疫苗還是交由員工決定。（資料圖片）

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特首林鄭月娥在昨日的記者會中提到，政府將會放寛食肆營業的要求，如食肆所有員工已經接種第1劑疫苗，且規定顧客必須使用「安心出行」，每枱可以由4人放寬至6人，堂食時間則可由晚上10時延長至午夜12時，但需維持50%入座率，宴會則維持20人上限。

如食肆員工已經接種2劑疫苗，及在14天後產生抗體，同時食客已接種第1劑疫苗，且必須使用「安心出行」，食肆就可以劃出「特定範圍」，範圍內每枱可以放寬至8人，宴會上限提高至100人，堂食時間可延長至凌晨2時。當所有員工及顧客都完成接種疫苗，每枱則可以放寬至12人。

「疫苗氣泡」擬放寛食肆措施

食肆營業要求有望放寬，但對於不少食肆老闆來說卻是一個掙扎，黃傑龍在其facebook專頁表示，自己已接種了2劑疫苗，「因為我覺得我有需要，我想打」，而且餐飲業員工每日要接觸過千客人，的確有風險，不論保護自己或是家人，都有理由打針，因此他提供2日有薪病假給想打針的同事，如果他們有少少副作用都可以休息，不過「員工之中總有人有長期病，有孕婦，有敏感，亦總會有人真係唔想打」。

黃傑龍稱「2小時營業加6人一枱，當然吸引」，但始終不能強迫人打針，所以會選擇放棄延長堂食時間及放寬人數。（資料圖片）

他認為無法強迫人打針，員工接種疫苗就是應交由他們自己的決定，「2小時營業加6人一枱，當然吸引，但係我勉強仲有能力放棄，唯有大家密啲手」，又希望食客體諒集團食肆軟暫時未能夠提供服務至午夜12時。

帖文一夜間引來逾2400個讚好，網民紛紛留言大讚好老闆，願意照顧員工的感受，又認為打針始終是個人選擇，「打唔打針要聽醫生專業意見」，有網民就表示，其丈夫都是從事飲食業，但因有長期病患不適合打針，還會因此失去工作，希望老闆們可以考慮員工情況▼▼▼

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至於食肆放寛堂食須強制使用「安心出行」，不可以再寫「紙仔」，亦惹來網民大激辯▼▼▼

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