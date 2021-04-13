馬來西亞大叔下體遭強塞進膠樽　醫院搞唔掂急call消防幫手

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-13 16:02

欠債還錢，天公地道，但以暴力方法追債就絕不合法！馬來西亞近日有大叔疑因欠債被債主上門追數，其間債主將其下體強行塞進膠樽，大叔無法自行拔出膠樽，故到醫院求醫，怎料院方都束手無策，最後需尋求消防員到場協助，才令大叔的下體重獲自由。

馬來西亞1名男子疑似因為欠債而被債主暴力追債，將下體塞進膠樽之中。（網上圖片）

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事件發生於馬來西亞柔佛州南部笨珍縣（Pontian），1名47歲大叔於周日（11日）晚上7 時許到當地醫院求醫，透露自己無法自行把下體從膠樽口拔出，醫院評估後擔心風險太高，因而向消防局求助。

消防局派出6名消防員到場，他們使用特別工具，花20分鐘𠝹開膠樽口，成功將大叔的下體從膠樽取出。當地消防局長阿茲哈表示，大叔沒大礙，消防員亦曾經詢問大叔其下體為何被困膠樽內，對方指是「大耳窿」所為。

（中國報）

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