日本主婦帶埋個女去沙灘執垃圾竟月入50萬　原來專執呢樣咁好賺

撰文： 日式生活美學 最後更新日期： 2021-06-08 10:30

現在，日本有很多全職主婦會做些副業賺錢，比如做YouTube博主，通過美食、收納等視頻吸引粉絲。Instagram的人氣博主靠曬家掙錢。但是日本有一位主婦竟然靠撿垃圾月入50萬日元！

沒錯，這種撿東西，就是我們想像的那種，把東西撿起來就好，而且是像散步一樣邊走邊撿。更令人震驚的是她的女兒也跟著一起撿，四捨五入的話，這麼小的孩子一個月也能賺到很多錢？

於是節目組決定跟拍這位主婦，了解一下她的致富經。誰知道主婦帶他們來到了平平無奇的海濱浴場……

日本主婦海邊撿垃圾月入50萬！賺錢帶娃兩不誤！網友：看完想辭職了…（點圖放大看有幾好賺）👇👇👇

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