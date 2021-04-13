WhatsApp爆超級漏洞｜簡單6步可被永久停帳戶！專家提醒注意1徵兆

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-13 14:01

【WhatsApp超級漏洞／解決處理方法／微兆】擁有20億用戶的社交通訊軟件WhatsApp再爆安全風險，任何人只要有用戶的手提電話號碼，僅需經過簡單流程，便能永久停用對方的帳戶，引起網民關注，批評「點解（WhatsApp）咁多漏洞嘅呢？」，更有網民發起「取消WhatsApp」。 究竟是次WhatsApp漏洞要如何解決？不幸中招又要如何處理？香港互動市務商會榮譽會長方保僑回覆《香港01》查詢時就提醒要特別注意一個徵兆情況。

先看看今次WhatsApp超級漏洞詳情，攻擊者如何6個步驟停用你的帳戶▼▼▼

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

由於WhatsApp全球用戶數以10億計，香港亦不乏WhatsApp用戶，美媒福布斯（Forbes）刊出相關WhatsApp漏洞文章後，隨即惹來網民熱論，不少網民都留意批評WhatsApp漏洞多，更有網民發起要取消Whatsapp轉用其他通訊軟件，也有網民研究如何防止該情況發生。

即睇網民有咩意見，又有什麼防中招建議▼▼▼

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拆解WhatsApp漏洞！專家提醒手機出現呢個徵兆要注意

香港互動市務商會榮譽會長方保僑回覆香港01查詢時分析，今次WhatsApp漏洞源於WhatsApp程序問題，但用戶毋須太恐慌，事關「黑客未必會咁做，大規模咁做好難」。

但究竟如何防止？中招如何解決？方保僑就提醒要特別注意一個徵兆。

拆解WhatsApp漏洞！出現呢個徵兆要留神▼▼▼

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Whatsapp暫時尚未確認修復這項漏洞的計劃。

看看目前最流行通訊App▼▼▼

同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用10大須知 可否淘寶網購？

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用10大須知 3類人不可領取▼▼▼

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。

同場加映：中電派100元消費券｜3類人合資格！領取方法、商戶名單、6大須知

新冠肺炎疫情仍然肆虐，中電透過中電社區節能基金撥款超過8000萬元，向近80萬個家庭派發100港元消費券，以帶動消費及資助弱勢社群。究竟如何領取消費券？哪3類人士合資格？使用期限？以下6大須知一一話你知。

中電消費券領取資格＋6大須知▼▼▼

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中電消費券可於超過2400間零售店舖及食肆使用，以下是參與計劃商戶名單。

參與計劃商戶名單▼▼▼

油尖旺：

深水埗：

九龍城：

黃大仙：

觀塘：

葵青：

荃灣：

屯門：

元朗：

北區：

大埔：

沙田：

西貢：

離島：

中電派100元消費券｜3類人合資格！領取方法、商戶名單、6大須知