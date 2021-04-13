連登絲打行魔鬼山遇露體狂　一度被迫至崖邊：佢要我哋幫佢影相！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-13 17:30

行山是賞心樂事，但更要小心自身安全！近日有連登絲打在討論區上分享，指與朋友2人到魔鬼山行山，其間遇上全裸露體狂叫她們為他拍照，令她們大感不安。幸好在2人不知所措期間有另1名男子行山抵達，令她們可以大叫救命求救，最後露體狂亦逃去無蹤。

樓主提到，她們上到山頂時，露體狂在白圈的位置，並在紅圈的一邊走向她們，最後亦在白圈位置離開。（連登討論區圖片）

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樓主在討論區上發文，指自己昨日（12日）與朋友到魔鬼山行山，大約1至2點抵達山頂之後，就發現有1名男子向她們打招呼，但她們沒有理會。男子之後在附近「匿埋一二邊，喺度裝下裝下咁」，已經令樓主覺得有問題，轉頭就看到男子「剩返半條褲咁樣行出嚟俾我哋見到又再行返入角落頭」。

樓主之後叫朋友不要再望向男子，到另一邊繼續拍照。她們走到崖邊位置後已看不到男子的身影，就以為男子已經離開，打算盡快拍完照之後就離開下山，「點知原來佢轉咗喺另一邊繼續望住我哋，當發現到佢嗰陣，我地仲企咗喺懸崖邊」，當時附近既沒有人可以求助，亦沒有路可以離開，面對全裸的男子令她們十分驚慌。

樓主表示，她提到的崖邊就是粉紅圈的位置。（連登討論區圖片）

男子當時曾經向樓主和朋友說「可唔可以幫我影張相啊，幫我影張相啦」，樓主就憤怒地回答指「X，你死X開啦，唔X影呀」，然後男子表情就因為失望而扁嘴並走向一邊。樓主剛好看到遠處有1名男子上山，於是立即大叫救命，然後男子立即穿上衣服逃走。樓主認為，男子十分熟路，「肯定佢唔係第一次咁做」，最後亦「奉勸所有行山絲或者會行魔鬼山嘅絲要小心啲」。

樓主在回應中就提到，自己事後沒有報警，亦都後悔當時沒有拍下男子的樣貌，「當時真係太驚，唔知點反應」，未來行山會約多幾個人同行，並交代自己的行程。網民們在留言中大讚「樓主你做得好好啊」，將事件放上網可以令更多人留言及小心，亦有人表示女性單獨行山或多或少都有危險，不可不防。

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從上載的照片可見，樹上掛有3袋垃圾，其中一袋疑裝有外賣餐具等，而草叢中亦有大量用過的紙巾。（魏綺珊fb圖片）

塔門元旦假期過後垃圾盛況▼▼▼

做得行山友，尊重大自然是基本事，可惜常常有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼

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早前馬鞍山亦有一名大媽全身赤裸坐在山澗旁，下水浸浴，大膽的行為令網民超級傻眼😱▼▼▼