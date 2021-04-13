日本核廢水｜研究預測擴散路徑　X年內殺到香港？網民創意解決法

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-13 20:00

【日本核廢水／核污染／日本311大地震／排放】日本決定把福島核電廠的核廢水，經稀釋後排放出大海，預計最快兩年後實行，引起全球關注。有德國海洋科學研究機構曾於2012年，研究福島核污水排放太平洋後擴散情況，推測約3年便會影響大片海洋，而影響香港又要多久？ 事件同時惹來網上熱論，面對福島核電廠核廢水排放，網民除了關注魚生問題，亦有不少網民提出超有創意解決辦法，例如把核污水排放到月球等，最後一招更是「驚為天人」。

【311十周年．圖輯】9級地震引發海嘯核泄漏 照片回顧無情的災禍▼▼▼

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日本福島第一核電站自東日本311大地震後，因累積雨水及地下水關係，持續產生含氚的核廢水，而當局建造的儲存容器會在2022年達到上限，故日本政府決定，把廢水稀釋後排放出大海，預計最快兩年後實行。

由於核廢料對人體的傷害難以估計，事件引起全球關注。德國海洋科學研究機構GEOMAR於2012年則研究福島核污水排放太平洋後擴散情況，結果相當驚人，只要3年便影響大片海洋！

即睇核污水擴散有幾快！香港咁快就會中招？▼▼▼

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面對日本核污水問題，本港不少網民發揮創意，紛紛提出趣怪解決方法，當中排放到月球只是「小兒科」，最後一個方法絕對令人意想不到！

即睇網民創意解決核污水方法 最後一個無得輸▼▼▼

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中國嚴重關切 批日本「極不負責任」

中國外交部已就日本決定排放核污水發聲明，指作為日本近鄰和利益攸關方，中國對此表示嚴重關切，批評有關做法「極其不負責任」，嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）則表示，應努力避免事件進一步危害海洋環境、食品安全和人類健康。

同場加映：日本7.2級大地震｜網民：印度神童又中 預言災難將持續到這天！

【日本地震／宮城縣／7.2級／印度神童預言】日本福島縣及宮城縣早前相繼發生黎克特制7級以上地震，引起網民關注，並再次聯想到印度神童六星連珠等預言，更發現到今年底這個月份才是大災難，留言直指「真係靈驗」，有人更分析原來這個月才是印度神童預言所說大災難巔峰，實在要小心留意。

印度神童預言情況會持續到這一天，並到這個月才好轉▼▼▼（點小圖放大看）

阿南德2021年預言一覽▼ ▼ ▼

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阿南德同時提出7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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同場加映：WhatsApp爆超級漏洞｜簡單6步可被永久停帳戶！專家提醒注意1徵兆

【WhatsApp超級漏洞／bug／備份還原／解決處理方法／微兆】擁有20億用戶的社交通訊軟件WhatsApp再爆安全風險，任何人只要有用戶的手提電話號碼，僅需經過簡單流程，便能永久停用對方的帳戶，引起網民關注。



究竟是次WhatsApp漏洞要如何解決？不幸中招又要如何處理？香港互動市務商會榮譽會長方保僑回覆《香港01》查詢時就提醒要特別注意一個徵兆情況。

先看看今次WhatsApp超級漏洞詳情，攻擊者如何6個步驟停用你的帳戶▼▼▼

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香港互動市務商會榮譽會長方保僑回覆香港01查詢時分析，今次WhatsApp漏洞源於WhatsApp程序問題，但用戶毋須太恐慌，事關「黑客未必會咁做，大規模咁做好難」。但究竟如何防止？中招如何解決？方保僑就提醒要特別注意一個徵兆。

拆解WhatsApp漏洞！出現呢個徵兆要留神▼▼▼