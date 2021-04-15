老翁放狗被鄰居砍傷險斷頸動脈　疑犯辯稱自衛　CCTV拍到關鍵時刻

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-15 10:00

常言道「人不犯我，我不犯人」，但台灣最近就發生1宗可怕的持刀襲擊案，1名八旬老翁早前在家附近的小巷遛狗，突然遭附近的醉酒鄰居持刀尾隨並追斬，幸好有途人喝止，老翁滿身鮮血，幸好縫了8針後沒大礙，醫生指刀傷差點割斷頸動脈。疑犯被捕後辯稱老翁當時持棍要打他，所以才拿刀阻擋並不小心劃傷其頸部，然而CCTV片段卻拍到案發前關鍵一刻，令人質疑疑犯的說法是否真確。

有台灣網民發文，指朋友的81歲公公早前放狗時，被醉酒鄰居持刀襲擊。（Dcard圖片）

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有網民最近於Dcard討論區替朋友發帖，表示友人的公公上周六（10日）在家附近遛狗，怎料卻經歷很可怕的事。據友人的說法，他指81歲的公公事發時在1條後巷遛狗，住在附近的醉酒住客見狀對公公大罵粗口，又突然跑入屋內拿刀，並追入後巷襲擊其公公頸部，公公逃跑時跌倒，幸好有鄰居目擊事件及時喝止。帖文亦附上2段CCTV片段，分別拍到老翁帶着小狗進入後巷後，尾隨的疑犯拿刀在後巷外指罵，另一段則拍到較早時間疑犯跑入屋拿刀的過程。

經醫生檢查後，老翁的傷口位於頸動脈上方，需縫8針，手臂和腳部擦傷，刀傷險些便割到頸動脈，「只能說不幸中的大幸！」。

由於不是現行犯，疑犯在事發當晚已獲准保釋，傷者家人欲提告殺人未遂或傷害罪。不過，自從事發後，樓主指朋友一家非常驚恐受怕，也難以安心上班，擔心會遭報復，「根本是顆不定時炸彈」。目前警方有派警車在傷者家前巡邏，但家屬仍然憂心忡忡，「家屬是不是每天都要活在陰影中呢？」，並提醒網民出門小心。

台媒報道，警方事後指出，疑犯辯稱老翁當時持棍襲擊他，於是才以刀阻擋，其間不小心劃傷對方頸部」，又否認有意砍殺老翁，只是因為住所附近經常有貓狗的排泄物，自己一時喝醉酒，加上看到老翁遛狗，便憤而上前理論。

樓主不久再更新帖文反駁疑犯的說法，透露小狗其實由老翁兒子所養，間中假日才會帶到老翁家，而且都會清理大便，絕不會遺下排泄物，又反問道：「今天若真是其他住家的狗狗或是流浪狗造成髒亂，難道也要這樣不溝通直接拿刀砍人嗎？」。對於疑犯指被老翁持棍襲擊的說法，樓主亦代友人澄清，表示是疑犯衝回家拿一把刀跑出來，老翁遇襲才撿地上的竹子自衛。

帖文一出，大批網民直呼太可怕，更形容事件猶如「隨機殺人」，祝福老翁早日康復，「對老人家下手更可惡，希望外公早點康復」、「會不會太可怕…有點害怕在路上走路了」、「真的是一堆神經病，這種人真的不要到處禍害人間」、「在我阿公家隔壁街而已！我要趕快去提醒」。

（綜合）

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