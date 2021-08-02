4星座男友容易被縱壞　雙魚愈寵愈放肆　這位被照顧竟會焦慮？

有時對戀人過份溺愛，未必是一件好事。12星座中，有部分男生容易被縱壞，你愈遷就他愈可能變得有恃無恐。
👇👇👇按圖了解哪些星座男友容易被縱壞👇👇👇
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同場加映：心理測驗│男生指甲形狀潛藏戀愛性格
👇👇👇【問題：你的他最接近以下哪種指甲形狀？】👇👇👇
A.指甲偏細長
B.指甲偏短
C.指甲偏圓弧
D.指甲偏扁平
👇👇👇【問題】平日握筆寫字時，最貼近以下哪個姿勢選項？👇👇👇
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👇👇👇按圖了解各類門牙形狀意思👇👇👇
同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點
👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇
1.連皮吃
2.剝一半皮吃
3.邊剝皮邊吃
4.切成一口大小吃
5.垂直切成兩半
6.剝除所有外皮才吃
👇👇👇不準偷看👇👇👇
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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
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12星座│2021下半年愛情運最強Top 4 水象星座有望開花結果？12星座│天生雙面人Top3星座 雙子毫無懸念 呢位真假難辨要小心分手前搵水泡Top 4星座 雙子超多後備情人 這位極速換畫快狠準父親節｜絕世好爸Top5星座 暖男金牛輕鬆上榜 滿分老豆係佢？