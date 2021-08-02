4星座男友容易被縱壞　雙魚愈寵愈放肆　這位被照顧竟會焦慮？

有時對戀人過份溺愛，未必是一件好事。12星座中，有部分男生容易被縱壞，你愈遷就他愈可能變得有恃無恐。



有時對戀人過份溺愛，可能會換來對方的有恃無恐。（電視劇《三十而已》劇照）

👇👇👇按圖了解哪些星座男友容易被縱壞👇👇👇

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同場加映：心理測驗│男生指甲形狀潛藏戀愛性格

👇👇👇【問題：你的他最接近以下哪種指甲形狀？】👇👇👇

男生的指甲形狀，有可能反映出他們的戀愛性格。（網站「愛カツ」截圖）

A.指甲偏細長

B.指甲偏短

C.指甲偏圓弧

D.指甲偏扁平

👇👇👇【問題】平日握筆寫字時，最貼近以下哪個姿勢選項？👇👇👇

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👇👇👇按圖了解各類門牙形狀意思👇👇👇

同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點

👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇

哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）

1.連皮吃

2.剝一半皮吃

3.邊剝皮邊吃

4.切成一口大小吃

5.垂直切成兩半

6.剝除所有外皮才吃

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

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