消委會狗糧比併｜2款狗罐頭滿分　16款有礦物質問題或致骨骼畸變

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-15 18:29

【消委會／狗糧／寵物食品／狗罐頭】消委會發布最新一份《選擇月刊》，當中一項測試引起狗主網民關注，事關消委會測試市面20款供狗隻食用罐裝或盒裝濕糧，發現逾八成樣本有礦物質含量問題，另有2款主食罐維他命D含量不足，隨時損害狗狗健康！狗狗主人們購買狗糧時，記得注意了。

消委會測試市面20款供狗隻食用罐裝或盒裝濕糧，發現逾八成樣本有礦物質含量問題，另有2 款主食罐維他命D含量不足。（資料圖片）

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消委會檢測市面20款主要供狗隻食用的罐頭或盒裝濕糧產品的營養素含量，以及有害物質含，當中15款是全營養寵物食品（主食罐），另外5款是補充性寵物食品（副食罐），售價7元至47.5元。

20款樣本中，有兩款獲得最高5星評分。究竟哪款獲得最高評分？哪一款又最平靚正？以下圖片話你知！

即看消委會狗隻食用濕糧評分，你用緊嗰款值幾分？▼▼▼

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逾八成樣本有礦物質含量問題 2款主食罐維他命D 含量不足

不過購買時亦要注意，事關消委會亦發現，20款樣本中，只有4款礦物質含量完全符合建議，其餘16款樣本，各有1至8種礦物質含量過高或過低，嚴重或損害狗隻健康，甚至骨骼畸變。

即看哪16款礦物質含量過高或過低▼▼▼

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攝取礦物質不足或過量有咩影響：

另外，2款主食罐樣本維他命D3含量，未能符合美國和歐洲相關指引就成年狗隻食用的全營養食品中維他命D的最低含量建議。

FEDIAF認為，維他命D有助維持強健骨骼和牙齒健康；香港寵物營養學會則指，如果長期攝取不足，可能影響血液中鈣質和磷質平衡，有機會影響免疫系統，長遠有機會造成佝僂病（rickets），令骨骼腫脹及彎曲，影響幼犬骨骼生長，增加成犬出現骨質疏鬆（osteoporosis）和牙齒問題機會。

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。

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