「阿公帶的孩子」行路一模一樣　網民狂曬溫馨爺孫照：真的會遺傳

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-16 11:30

小孩長相是天生，但行為舉止一定學照顧自己的人。日前有台灣網民在fb分享照片，只見1個小孩跟在阿公身後，但一老一幼走路姿勢竟然一模一樣，還學起阿公將雙手放背後疊着。照片引起許多已為人父母的網民共鳴，紛紛上傳孩子和爺爺公公的合照，發現小孩子的舉止和老人家非常相似，畫面相當有趣，笑稱是「阿公帶的孩子」。

網民上傳孩子跟在阿公身後的照片，2人動作似到十足。（fb群組「爆廢1公社」圖片）

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台男在fb群組「爆廢1公社」分享照片，只見小孩子跟在阿公身後，2人一樣穿着拖鞋，而且雙手放在背後疊起，學得有模有樣，畫面雖然「麻甩」但又很溫馨，他笑稱「阿公帶的孩子，應該都會這樣走路吧」。

未料照片上傳後引起許多父母級網民的共鳴，有人指這個是台灣「巡田水的姿勢」，而且由爺爺公公養大的孩子，長大台語一定好好，行為舉止更「真的會遺傳」，亦上傳了許多孩子和爺爺公公的合照，發現孩子總會模仿對方的動作。

網民分享孩子與爺爺公公合照：

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網民點睇：

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