台灣缺水｜日月潭乾涸見底台婦「執到寶」　網民：可以打去火星

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-16 19:30

日月潭近日因久旱不雨，正常水位的蓄水率已下滑至35%，日益乾涸下露出大片潭底，黃土龜裂情況嚴重。有台灣網友分享，在見底的日月潭撿到不明黑色晶體，讓他好奇發問「這是傳說中的○○嗎？」

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網友留言揭開黑色機體的真面目，「無線電對講機」、「這個叫做對講機」、「這是無線電對講機，應該是辦活動的領隊或是船家掉的」、「這分明是對講機，黑金剛沒那麼小支啦！」

也有網友搞笑表示，「這可以呼叫宇宙艦隊的」、「原來是小黑金剛，我還以為是對講機」、「對講機無誤」、「爆破專用！」、「其實它是一把刮鬍刀」、「這是聯絡外星人用的」、「密碼按對…即可接通火星」、「恭喜您拾獲泡水的對講機一支」。

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