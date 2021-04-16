譚仔招股書列菜式英文名　土匪雞翼唔係Thief　10小辣包你估唔到

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-16 19:16

【譚仔／三哥／譚仔國際／上市／IPO／招股書】「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」母企譚仔國際申請上市成為股民焦點，除了「抽唔抽」的問題之外，其實招股書都有亮點，就是原來譚仔菜式都有官方的英文譯名，大家可以藉此機會「睇招股書學英文」，同姐姐落單更可以考慮國際化地使用英文！

「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚母企譚仔國際已向港交所遞交上市申請。（勞敏儀攝）

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譚仔國際招股書中設有章節介紹現時在譚仔及三哥有售的菜色，如果閱讀英文版就可以找到各種菜式的英文譯名，讀完絕對會令大家有「長知識了」的感覺。大家平時叫開的「實小辣」、「土匪Guy翼」等菜式的英文係咩呢？以下是睇招股書學英文的精選必學詞語：【點擊下圖放大立即學英文 ▼ ▼ ▼】

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同場加映：根據譚仔國際提交的上市申請文件，披露了不少與經營相關的數字，當中更有一些令人出乎意料的表現▼▼▼