周末打風？熱帶氣旋撞正天文大潮！本港風力有幾勁？天文台拆解

【天文台／颱風／熱帶氣旋／天文大潮／李氏力場】踏入10月周末又要打風？天文台預料，一個廣闊低壓區會在本周中後期在南海中北部逐漸發展為熱帶氣旋，並靠近廣東沿岸，預測本港周五（10月8日）起一連四天，即直至下周一（10月11日）都有驟雨狂風雷暴，海面亦有湧浪。令人關注的是，適逢周末期間正值天文大潮，究竟今次熱帶氣旋影響會有多強？以下一一拆解。

另外，每次香港發出颱風信號，網民總會提起「李氏力場」，其實天文台之前已指出香港確實有「力場」，並拆解了「李氏力場」真身。



天文台今日（10月4日）表示，一個廣闊低壓區會在本周中後期在南海中北部逐漸發展為熱帶氣旋，並靠近廣東沿岸，而東北季候風將會在本周後期至下周初影響華南，在兩者「共同效應」下，華南沿岸風勢頗大。

4張圖看清今次熱帶氣旋及本港預計天氣、風力情況▼▼▼

天文台亦在網站發表文章，指出在共同效應下，香港本周後期至下周初風勢頗大，海面亦可能有大浪及湧浪；由於周末期間正值天文大潮，不論強風是由熱帶氣旋還是東北季候風引起，水位的上升有機會引起低窪地區水浸，提醒市民要留意天文台最新天氣資訊和天氣變化，有需要時作出預防措施，計劃周末外出活動的人士，亦需按情況擬定後備計劃。

根據天文台九天天氣預報，10月8日至10月11日都有驟雨狂風雷暴，主要吹東至東北風4至6級風力，離岸更有機會吹7級強風，市區氣溫則26至29度。

▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

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在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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