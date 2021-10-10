獅子山風球｜天文台改發三號風球　「圓規」迫近重陽再打風？

【天文台／天氣／獅子山／三號風球／八號風球／颱風／熱帶氣旋／天文大潮／李氏力場】熱帶風暴獅子山開始遠離香港，本港風勢正逐漸減弱，天文台於凌晨4時40分改發三號強風信號。

獅子山雖漸遠離，但香港在重陽節期間可能再打風，天文台表示，熱帶氣旋「圓規」會在未來1、2日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，並預料在本周中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。

每次香港發出8號颱風信號，網民總會提起「李氏力場」，其實天文台之前已指出香港確實有「力場」，並拆解了「李氏力場」真身。



黑雨｜天文台被指發得太遲玩謝市民！還原數據揭天文台算唔算遲？天文台咁回應…

熱帶氣旋獅子山開始遠離香港，預計本港風勢會逐漸減弱。（天文台網頁截圖）

天文台預測在東北季候風影響下，本港周二（12日）將吹清勁（5級）北至東北風，離岸及高地達強風程度（6至7級），即3號風球風力；隨着熱帶氣旋圓規周三（13日）更接近香港，將吹清勁（6級）東至東北風，離岸及高地達烈風程度（8級），即8號風球風力，雨勢有時頗大，惡劣天氣將延至周四（14日）重陽節。

熱帶氣旋圓規周三（13日）更接近香港，將吹清勁（6級）東至東北風，離岸及高地達烈風程度（8級），即8號風球風力，雨勢有時頗大，惡劣天氣將延至周四（14日）重陽節。

獅子山吹襲下香港市況▼▼▼

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▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

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在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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黑2田