獅子山風球｜8號風球風勢增強有雨　天文台晚上考慮改發3號

【天文台／天氣／獅子山／三號風球／八號風球／颱風／熱帶氣旋／天文大潮／李氏力場】三號強風信號現正生效，天文台指熱帶氣旋獅子山於周六（10月9日）早上最接近香港，並於早上6時40分發出八號東南烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上，呼籲巿民在烈風吹襲前完成所有防風措施，並遠離岸邊及停止所有水上活動。天文台指八號烈風或暴風信號會維持一段時間，待本港風力有緩和趨勢時，今晚會考慮改發三號強風信號。

獅子山襲港帶來狂風暴雨，適逢今晚正值天文大潮，究竟今次熱帶氣旋影響會有多強？以下一一拆解。另外，每次香港發出8號颱風信號，網民總會提起「李氏力場」，其實天文台之前已指出香港確實有「力場」，並拆解了「李氏力場」真身。



黑雨｜天文台被指發得太遲玩謝市民！還原數據揭天文台算唔算遲？天文台咁回應…

8張圖看清今次熱帶氣旋及本港預計天氣、風力情況▼▼▼

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天文台於周五（10月8日）表示，一股強風至烈風程度的東北季候風會在未來一兩日持續影響廣東沿岸，預料熱帶氣旋獅子山會在周六移向海南島一帶。而乾燥的大陸氣流會在下周初為華南帶來普遍晴朗天氣；另外，預料現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在下周初逐步發展並移向呂宋一帶，隨後可能進入並橫過南海北部，較為靠近華南沿岸。

獅子山吹襲下香港市況▼▼▼

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▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

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教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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黑2田