雙旋共舞｜11張圖看清幾勁！李氏力場發功？教你天文台查颱風強度

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【雙旋共舞／天文台／打風／颱風／熱帶氣旋／李氏力場】一號風球現正懸掛，天文台表示，位於南海中部的熱帶氣旋會有所增強，並在明日（7月7日）橫過海南島，進入北部灣，與其相關的狂風驟雨會在明日影響華南沿岸，而位於台灣海峽附近的熱帶氣旋會在今日（7月6日）大致移向中國東南沿岸，並逐漸減弱。而根據天文台熱帶氣旋路徑圖，兩個熱帶氣旋都會「不約而同」在香港400公里範圍外，突然轉向離開香港，再次惹來網民熱論「李氏力場」發功。

其實天文台之前已指出香港確實有「力場」，並拆解了「李氏力場」真身。另外究竟今次「雙旋共舞」強度如何？香港會否掛8號風球？以下一一話你知。

先看今次兩個熱帶氣旋路徑、直吹香港機率、強度▼▼▼

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學

在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身

颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎　天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱　香港安全竟靠台灣、呂宋？

除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

更多詳情：颱風冷知識｜天文台拆解逼港颱風減弱　香港安全竟靠台灣、呂宋？

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