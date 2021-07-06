雙旋共舞｜11張圖看清幾勁！李氏力場發功？教你天文台查颱風強度

【雙旋共舞／天文台／打風／颱風／熱帶氣旋／李氏力場】一號風球現正懸掛，天文台表示，位於南海中部的熱帶氣旋會有所增強，並在明日（7月7日）橫過海南島，進入北部灣，與其相關的狂風驟雨會在明日影響華南沿岸，而位於台灣海峽附近的熱帶氣旋會在今日（7月6日）大致移向中國東南沿岸，並逐漸減弱。而根據天文台熱帶氣旋路徑圖，兩個熱帶氣旋都會「不約而同」在香港400公里範圍外，突然轉向離開香港，再次惹來網民熱論「李氏力場」發功。

其實天文台之前已指出香港確實有「力場」，並拆解了「李氏力場」真身。另外究竟今次「雙旋共舞」強度如何？香港會否掛8號風球？以下一一話你知。