雙颱風｜康森風力勁成咁！增強成強烈熱帶風暴　周末逼港500公里

【天文台／雙颱風／雙旋共舞／三號風球／打風／颱風／八號風球／熱帶氣旋／李氏力場】香港周末又打風？天文台表示，上午十時，強烈熱帶風暴康森集結在馬尼拉之東南約420公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓中部；同時，位於西北太平洋的熱帶風暴已命名為燦都，而燦都集結在台北之東南約1880公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，大致移向台灣一帶。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，康森會在周五進入香港800公里範圍，周六更會逼近400至500公里。而燦都會在周日進入本港800公里範圍。究竟今次雙颱風有幾勁？以下15張圖一一話你知！

另外，每次香港發出颱風信號，網民總會提起「李氏力場」，其實天文台之前已指出香港確實有「力場」，並拆解了「李氏力場」真身。另外，熱帶風暴「煙花」強度如何？正面吹襲香港的機率有多高？以下一一話你知。



先看今次熱帶氣旋康森及燦都路徑、直吹香港機率、強度，會否掛八號風球？▼▼▼

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雖然康森及燦都都會進入香港800公里範圍，但實際會否懸掛風球，甚至八號風球或更高信號，仍要視乎其最終移動路徑、是否靠近香港，以及實際情況。

天文台則表示，除了移動路徑，康森實際對本港天氣的影響還將取決於其強度和環流大小，預測本港周末間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，風勢較大，天文台會密切監測康森發展。

▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

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在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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