1號風球｜天文台料明日大驟雨狂風雷暴！9張圖看清颱風煙花有幾勁

【雙旋共舞／天文台／煙花／打風／颱風／熱帶氣旋／李氏力場】又打風？天文台今日（18日）晚上9時40分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港；除非該熱帶低氣壓顯著增強或採取較接近香港的路徑移動，本港短期內普遍吹強風的機會較低，預計一號戒備信號會維持一段時間。

未來一周天預測會維持驟雨，周一（19日）更有大驟雨及狂風雷暴。天文台指熱帶氣旋煙花會在未來數天橫過台灣以東海域，並逐漸增強，隨後大致移向中國東南沿岸一帶。

澳門氣象局下午亦同步發出天氣預告，隨後已於下午5時懸掛一號風球，澳門當局預料將在晚間維持。

每次香港發出颱風信號，網民總會提起「李氏力場」，其實天文台之前已指出香港確實有「力場」，並拆解了「李氏力場」真身。另外，熱帶風暴「煙花」強度如何？正面吹襲香港的機率有多高？以下一一話你知。



先看熱帶風暴「煙花」路徑、直吹香港機率、強度▼▼▼

+ 4

天文台今午4時發出的特別天氣提示指出，預料位於南海北部的低壓區會逐漸靠近廣東西部沿岸，並稍為增強，但仍與香港保持一段距離，預計本港普遍風勢在短期內不會明顯增強。天文台會視乎該低壓區的移動及發展，在今晚至明早考慮發出一號戒備信號。天文台指位於南海北部的低壓區會在未來兩三天為華南沿岸帶來狂風驟雨及雷暴，本周後期該區仍有驟雨，短暫時間有陽光。

▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

+ 4

下載「香港01」App，即睇城中熱話

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

+ 38

至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

+ 14

更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

+ 2

更多詳情：颱風冷知識｜天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？