女友電話Siri半夜出聲　港男驚住問原因　網民抵死答：你理下佢啦

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-23 22:00

蘋果電話的人工智能助理「Siri」是不少人生活的好幫手，但過往不時有人分享與Siri相關的詭異事件，部分經歷更讓人雞皮疙瘩。有港男早前於討論區求救，指女友手機的Siri於寧靜的半夜突然發聲問：「HI，有咩幫到你？」起初他以為是個別事件，但發生幾次後不禁感到害怕，沒料認真的求救post卻引來網民爆笑回答。

有網民求救指電話的人工助理Siri半夜突然發聲令他嚇一跳，沒料引來網民抵死回答繼續嚇他。（資料圖片）

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該網民於香港討論區以「女朋友部Siri半夜自己出聲」為題發文，指女友間中到其家中過夜時，其手機的Siri助理竟於半夜發聲，其後數次他半夜「行出行入」時，也會遇到同樣情況，不禁感到奇怪：

樓主原本認真的求助帖文，卻沒有如他預期中獲得正經回答，反而被網民的爆笑回答「騎劫」，令帖文「一秒變膠post」：

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