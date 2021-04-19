男子於台鐵拳打腳踢侮辱女子　乘客拍片存證　警察到場僅柔性勸導

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-19 13:00

台鐵列車近日發生男子當眾毆打並辱罵女子的事件！有網民在facebook群組上車短片，指在台鐵562班次莒光號列車上，有1名男子多次對坐在身旁的女子動粗，又不斷出言侮辱她。當時在同1個車廂內的乘客都因為害怕而走到其他車廂，拍片者就指自己都擔心被攻擊所以不敢上前，但當下已報警求助，惟警察到場後只採取柔性勸導。

從網民拍攝的短片可見，紫衣男子曾經將女子拖到車廂之間的連結處，並對女子拳打腳踢。（網上短片截圖）

+ 5 + 5 + 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民在facebook群組「花蓮爆料公社」上載短片，但現時已經未能在群組內找回短片，相信已經刪除。現時在網上流傳的短片有2條，其中1條長38秒，可見身穿紫衣的男子多次出手打坐在鄰座的女子及呼喝她；另1短片長2分鐘，見到女子被紫衣男拖到車廂之間的連結處持續毆打及拳打腳踢，女子更似乎沒有還擊之力，只有發出悶哼的聲音及嘗試以手腳擋住車廂門不要關上。

拍片網民表示，涉事紫衣男曾多次出言侮辱身邊的女子，以帶歧視原住民的用字「番仔」批評女子不可理喻，「威脅女子若再說一句就打一巴」。他又提到紫衣男曾說自己多次出入監獄，沒有事情需要怕。

拍片網民指，當時在同1個車廂的人都已經走到其他車廂，自己也擔心會受到攻擊而不敢上前阻止，於是報警求助。警察到場後，確認男子來自桃園，女子則來自花蓮，惟警員當時只柔性勸導，所以拍片網民亦無法介入更多。

事件引起網民關注，認為女子在公眾場所都可以被打得這麼誇張，回家後情況只會更加慘，亦有人質疑為何沒有人願意制止紫衣男，狠批他「打女人，真沒用」。有網民亦指，乘客們到其他車廂後可以即時通報列車長有打人事件，由列車長處理，如果自己不想出面也可以將證據交給列車長，最後再由列車長通鐵路警察處理。