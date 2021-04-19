台灣、日本接連大地震！網民：印度神童又中　預言災難持續到這月

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-19 12:00

【台灣地震／印度神童預言】台灣花蓮地區昨晚（4月18日）連續發生地震，最高達黎克特制6.2級，天文台亦接獲多宗在港感受到震動報告。今次是繼過去2個月日本福島及宮城縣後，再發生6級以上地震，引起網民關注，並聯想到印度神童六星連珠等預言，而印度神童曾預言，情況會持續到這個月才好轉。

台灣花蓮地區4月18日晚上在3分鐘內發生兩次地震，其中一次震度達6.2級，皆屬淺層地震；全台灣錄得2級以上震度，台北地區地震時曾經搖晃最少10秒。

台灣花蓮地區4月18日連續發生地震，最高達黎克特制6.2級。（台灣氣象局）

今次是2個多月內再有地方發生黎克特制6級以上強震，日本福島縣及宮城縣過去兩月，就發生黎克特制就分別發生7.3級地震及7.2級地震，造成逾百人傷，當時已有網民聯想到印度神童預言，認為「真係靈驗」、「印度神童又中」。

即看日本福島＋宮城大地震災情▼▼▼

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日本福島外海地震翌日續有餘震 迄今150人受傷

14歲「印度神童」阿南德，曾預言2021年2月太陽、月亮、水星、木星、金星、土星會形成罕見的六星連珠，可能會帶來驚人災難，甚至經濟崩潰。

雖然2月已過，但有網民發現原來阿南德去年亦預言了土星與木星結合，恐對地球造成負面影響，除了引起全球人心恐懼，也會出現更嚴峻情形，例如戰爭、天災、疫情再爆發等，而情況會持續到這個月才好轉。而日本及台灣相繼地震，令網民再次關注該預言。

印度神童預言情況會持續到這一天，並到這個月才好轉▼▼▼（點小圖放大看）

印度神童更多2021年預言一覽 提7大解決辦法

阿南德對於2021年還有更多預言，但也毋須過份擔心，因他同時提出了7大解決辦法。

阿南德2021年預言一覽▼ ▼ ▼

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阿南德同時提出7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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命理大師警告留意5大凶兆＋解決辦法

除了印度神童，相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

即睇5大凶兆詳情▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）

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【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用10大須知 3類人不可領取▼▼▼

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。

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中電消費券可於超過2400間零售店舖及食肆使用，以下是參與計劃商戶名單。

參與計劃商戶名單▼▼▼

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深水埗：

九龍城：

黃大仙：

觀塘：

葵青：

荃灣：

屯門：

元朗：

北區：

大埔：

沙田：

西貢：

離島：

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