39歲中女病後被降職解僱　嘆願減人工仍冇人請：搵工搵到好冇自信

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-20 09:30

在疫情下，本港近年經濟大受影響，不少打工仔飯碗不保而被迫轉換新工作跑道。一名39歲女子最近在討論區發文，指自己已在舊公司打工10年，2至3年前經歷一場大病，請假大半年後被公司降職，直至最近更遭解僱，及後不停寄履歷均沒有回音，即使自願降職級也無人理睬，心灰意冷地指，「高不成低不就，搵工搵到好冇自信」。

有39歲女子在討論區發文，表示近日被工作了10年的公司辭退。（《她她她的少女時代》劇照）

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39歲女事主在香港討論區發文，表示自己在舊公司工作達10年，2至3年前曾生了場大病，請假大半年，復工後卻被降職，近日更被解僱。她續指，本來以為可以很快找到新工作，可惜事與願違，寄出數十封求職信，一律沒有回音，讓她非常苦惱▼▼▼

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女事主表示自從失業後一直找不到工作，近日突然壓力非常大，「夜晚瞓唔着喊咗出嚟」，又以為經歷完一場大病，大難不死，必有後福，可惜現實並非如此，慨嘆「唔通連個天都唔鐘意我？」

有網民看後建議事主先找散工，或者考電單車牌做外賣員和保安，但她稱過去一直從事傳媒行業文職工作，體力有限，而且其中一邊手部曾做手術，不能拿重物，「基本上半handicapped（殘疾）」；也有網民鼓勵事主不要放棄，「搵工見工真係好辛苦，尤其年紀漸大」、「一定要保持樂觀心態，雖然好難，但一定要！」、「妳要加油，乜嘢都試下」。

（香港討論區）

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