老公成功搶購農曆新年日本早鳥機票　港媽心大心細應否預訂酒店

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-20 12:00

新冠肺炎疫情下，熱愛旅遊的港人最關心的，可能是何時才可通關「返鄉下」。有港媽於討論區發文，指丈夫早前趁航空公司舉辦優惠，成功搶購明年農曆新年的日本機票，期望屆時全家能「回鄉避年」。近日丈夫就叫她準備預訂酒店的事，惟因疫情仍未明朗，能否出發成為未知之數，因此她「十五十六」，不知應否預先訂購。

有港媽指丈夫購買了香港快運的優惠機票，惟疫情仍然反覆，不知應否先預訂酒店。圖為2020年11月「環港遊」航班「#UOFlycation」開出情況。（資料圖片／梁煥敏攝）

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該名港媽於親子王國討論區發文，指丈夫趁香港快運早前舉辦早鳥預訂優惠，為全家訂購了明年農曆新年出發的日本機票，興奮指打算一家人旅行「避年」。當時她雖未知能否成行，惟認為機票價格超值，「年初三出發，年初七返，早機去夜機返，計埋行李先$2800咋每位，平時新年真係無可能呢個價」，加上條款列明可以免費取消，故認為先入手也無所謂。

至近日丈夫要求她着手訂購旅遊期間的酒店住宿，認為應「趁疫情下酒店夠平訂定先」，卻令她感到苦惱。港媽一方面認為酒店會提供免費取消預訂，故不會造成經濟損失，但同時覺得一旦未能出發，「到時去唔到要取消會好煩」，因此正「十五十六」，不知如何是好，「真係買大細，將來咁多未知。我又好想去旅行，又驚之後通關好貴，人生充滿矛盾位」。

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最終港媽表示，基於2個假設下會先預訂日本酒店，「我假設到時出發前只要打疫苗就可以，亦假設緊之後唔需要隔離，呢2個假設下就會訂」。她又指自己即將接種疫苗，期望明年疫情緩和成功旅行。

帖文引來網民討論，不少人認為現時很多酒店也提供免費取消服務，港媽預先訂購也不會有損失，亦不怕一旦通關房價即時上升，「可以免費取消就訂啦，成個trip完整晒，開心咗先」、「我都有聖誕北海道機票，都會諗住book埋酒店，搵啲可以免費取消唔會煩㗎！又唔需要畀錢先」。

受疫情影響，愛旅遊的港人只能留港staycation，不少人都渴望回到「鄉下」日本。（資料圖片）

不過也有網民認為，即使預計好機票酒店，疫情仍未見好轉，擔心港媽希望愈大失望愈大，「到時如果失望可能會仲唔開心，我就唔打算有期望」、「我就機票及酒店都不訂住！疫情反覆，又不知隔離政策點樣，費事煩。到真係順利可出發時，至多係畀貴點去訂」。

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同場加映：幾時有得再去旅行？網民大幅調整預期至少睇到2022年：遙遙無期！

不少網民都一度感到樂觀，原本認為新冠肺炎只是數個月的事，2021年已經可以如常旅遊：

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不過對於疫情，抱着悲觀想法的網民亦都有一定數量，最壞的甚至覺得已經不可能再有Leisure Travel：

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疫情拖垮日本旅遊業 盤點6間結業人氣店 東急Hands分店都捱唔住

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