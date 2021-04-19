Chill Club頒獎禮︱搜尋人氣最高竟非林家謙　呢個女歌手灑淚跑出

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-19 19:17

ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》未播出已掀起全城熱議，昨晚（18日）於九龍灣國際展貿中心Star Hall完滿舉行。唱作人林家謙獲得包括幕後人及年度歌手和歌曲大獎，超越人氣組合Mirror成為大贏家。網民除了關注得獎名單，對節目安排不同歌手合作表演，取代演唱自己得獎歌曲的做法大感新鮮，討論區的意見幾乎一面倒讚好！而眾多得獎歌手中，有人在google搜尋度竟跑贏獲最多獎的林家謙，結果始料不及。

ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》昨晚（18/4）於九展舉行，人氣男團MIRROR狂掃8個獎項。（葉志明攝）

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《Chill Club推介榜年度推介20/21》昨晚8時於Viu TV直播，節目播映前約15分鐘，「Chill Club」及「Viu TV」相關字詞的搜尋熱度開始上升，於直播期間更急升，至節目結束才稍降。直至今日中午網民就Viu TV的搜尋再次上升，可見頒獎禮的影響力未止。

泳兒獲獎時激動落淚，成為最多人搜尋的人物類別相關字詞。（梁碧玲攝）

除了與頒獎禮直接有關的字詞，節目亦帶動不少歌手單位及歌曲獲搜尋。獲獎時激動落淚的泳兒就成為最多人搜尋的人物類別相關字詞。而頒獎禮的大贏家林家謙及同為司儀及樂壇新人的駱振偉（Thor）也成為熱門搜尋。

Dear Jane在台上演唱《IGNITED》時，台下的MIRROR表現High爆。（葉志明攝）

林家謙成為《Chill Club推介榜年度推介》的大贏家。

網民對頒獎禮的討論未有因而停止，綜合兩大討論區「親子王國」及「連登」的帖文，網民對於首屆《Chill Club推介榜年度推介》也是讚多於彈，認為以不同歌手合作表演，取代演唱得獎歌曲的安排有新鮮感，惟美中不足的是場地音響曾出問題影音質，以及建議增加司儀數目。

「連登」網民意見：

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「親子王國」網民意見：

+ 9 + 9 + 9

賽果檢閱！得獎與人氣有否直接關係？

十首「Chill Club年度十大歌曲」的歌曲。（ViuTV）

從早前的候選年度十大歌曲走勢圖可見，於YouTube獲最多觀看次數的頭5位歌曲MV也不屬「Chill Club年度十大歌曲」▼▼▼

ViuTV 首次舉辦音樂頒獎禮《Chill Club推介榜：年度推介20/21》，以Chill Club推介榜冠軍歌及全民投票選出各個年度奬項，是次頒獎禮逾70個候選單位參加，到底一眾候選單位有什麼背景？

ViuTV曾表示會邀請無線電視旗下的歌手，但今次暫未見星夢娛樂的歌手參與，而無線電視藝人王君馨以獨立歌手身份入圍，另外所屬台灣Sony Music的莫文蔚主唱的《呼吸有害》是無線電視劇集主題曲。

莫文蔚的《呼吸有害》是去年大熱歌曲，早在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2020》獲獎，但在《Chill Club推介榜：年度推介20/21十大不入，令人大跌眼鏡。（直播截圖）。（直播截圖）

入圍名單包括由2020年5月31日至2021年2月28日，曾經有歌曲在《Chill Club 推介榜》上榜至頭3位的歌手或組合，最後由公眾投票選出年度推介。得獎結果顯示，成為年度歌手並不一定要於社交平台獲得最高人氣或最多追蹤數字。

新人方面，40周內曾經有歌曲在《Chill Club 推介榜》上榜的歌手均入選，19名候選單位中有5位屬ViuTV旗下藝人，另亦有YouTuber、無伴奏合唱組合、台灣歌手等。年度新人最終由人氣排名第3的Mirror成員 Jer 柳應廷奪得。