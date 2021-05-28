綠置居2021今申請｜6類人無份！申請資格、網上申請10大須知必看

【綠置居2021／鑽石山啟鑽苑／網上申請／申請資格／房委會／綠表置居計劃／價錢／圖則平面圖／居屋2020】黃大仙鑽石山綠置居項目「啟鑽苑」於5月28日至6月10日期間接受申請。是次綠置居將以市價五折發售，售價由118萬元至385萬元，中籤者最低只需約6萬元首期便有機會上車，該項目引起網民熱論，不少合符綠表資格的巿民亦擬申請。

究竟如何申請綠置居2021？哪5類人合資格？去年申請了居屋2020的綠表申請者，如何知道自己是否自動參加今次綠置居項目？以下申請10大須知一一話你知，留意如做錯這件事，將會被DQ！