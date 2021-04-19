台男車禍索償1999萬台幣　15項目包括31部洗碗機　官：不是中彩票

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-19 21:00

假如不幸遇上交通意外，傷者和司機往往需商討賠償問題，一旦沒有共識，便要待法庭上解決。台灣1名男子於2018年過馬路時遭女司機駕車撞傷，及後提出民事索償1999萬台幣（約552萬港元），辯稱家族有隔代遺傳長壽基因，估計還能活多62年，提出15項賠款項目，當中竟包括因傷無法洗碗下而所需31部洗碗機，還有要購買的營養品達384萬台幣（約107.5萬港元）。 台北地方法院最終判女司機須賠償1.6萬台幣（約4400港元），更表明「損害賠償不是中樂透」。

有台男在遇到交通意外後受傷，其後向司機追討1999萬台幣賠償金。（示意圖 / Clark Van Der Beken / Unsplash）

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事發於2018年6月，吳姓女司機在晚上駕車時，撞到正在過馬路的黃姓男子，導致他左側胸、左側肢體等多處挫傷，吳女最後被判過失傷害罪成，拘役40天或以罰款代替。黃男其後循民事追討損害賠償，列出15項、共5031萬台幣（約1389萬港元）的賠償金額，包括精神及肉體痛苦慰撫金、交通補助、無法工作損害、醫藥費等。

黃男解釋，其嫲嫲和婆婆分別101歲及86歲離世，自己屬隔代遺傳長壽基因，能活到100歲，即仍有62年壽命，估計每年醫療費約13.9萬台幣（約3.8萬港元），計及通脹，單是醫藥費便要約1293萬台幣（約357萬港元）。

台北地方法院最後判女司機只須賠償1.6萬台幣，（Bill Oxford / Unsplash）

他又提出，自己因傷無法洗碗，需每2年更換洗碗機，日後的62年間共需31部，包括電費和通脹，此項已佔大約38萬台幣（約10萬港元），而他提出需要購買營養品，其間開支為384萬6852元（約107萬港元）。他續稱，雖然自己提出的賠償金額達5031萬台幣，但只要求吳女支付1999萬台幣。

不過，吳女表示對方事發時沒有於行人斑馬線上過馬路，亦應負上20%責任，認為黃男索償的金額過高，賠償金額應該只有2.4萬台幣（約6600港元）。

法院判決時表示，黃男提出許多與車禍無關的生活用品、營養品等開支，如家用電器、可可粉和牙膏，根本與意外沒有因果關係，而且他在事故後仍加入健身中心的會員，質疑無法運動之說，強調「損害賠償不是中樂透（彩票）」，終判吳女只須賠償1.6萬台幣。

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