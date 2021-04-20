金牛月十二星座開運指南及宜忌一覽　拍拖返工忌固執　唱K有運行

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在經歷了熱烈滾燙的白羊月之後，我們進入到了相對恬淡閒適的金牛月。要知道，在占星學中，金牛座的符號是一隻安靜的公牛，可不是什麼暴躁的鬥牛哦！

金牛月的開啟，讓很多人萌生出回歸簡單生活的念頭，尋找內心的寧靜，滿足各種世俗的慾望。所以說，進入舒適圈，為自己構建安全感，才是這個月的主題哦。

今年金牛月的起始時間為：2021年4月20日04:33～5月21日03:36（星座小科普：一定有同學會問，金牛座不是4月20麼？其實準確來說，每年太陽進入每個星座的準確時間都不一樣，因此出生在星座交替日的人，需要用具體出生時間查星盤來確認自己的星座。）

一個圖輯看清2021金牛月宜忌及12星座開運指南（點擊放大閱讀）👇👇👇

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【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】

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