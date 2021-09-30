下周驟雨狂風雷暴！天文台料分區最高35度│冷氣機這3個情況要停用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】近幾天炎熱陽光普照，但天文台表示，一股清勁偏東氣流會在下周初抵達廣東沿岸，並為該區帶來幾陣驟雨；預料一個廣闊低壓區會在下周中後期為南海中北部帶來不穩定天氣並逐漸發展，該區風勢頗大。此外，熱帶氣旋蒲公英會在今明兩日橫過日本以南海域。

根據天文台九天天氣預報，未來9天市區最高氣溫32度，分區最高氣溫更達35度，而下周後期更有狂風驟雨雷暴。炎熱天氣又是冷氣機出動時間，但有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！



未來九天天氣預測：

即睇10月1日各區最高氣溫，你嗰區有幾熱？▼▼▼

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10月7日分區最高氣溫更達35度▼▼▼

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冷氣機使用須知 3個情況要立即停用



炎熱天氣又要出動冷氣機，但以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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防被雷劈及自保法教學



雷暴天氣要小心，事關其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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