中秋氣溫料熱成咁！天文台指未來9天陣雨｜冷氣機這3個情況要停用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，華南明日風勢微弱，大致晴朗及酷熱，局部地區亦有驟雨；一股清勁偏東氣流會在星期三稍後抵達廣東沿岸，本周後期該區雲量較多，有幾陣驟雨，預料該偏東氣流會在下周初逐漸緩和。

根據天文台九天天氣預報，未來9天市區最高氣溫33度，分區最高氣溫更達36度。炎熱天氣又是冷氣機出動時間，但有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！

另外，天文台預料未來9天都有陣雨，大家出門要注意天氣變化。



未來九天天氣預測：

9月21日中秋節分區最高氣溫達35度：

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9月27日分區最高氣溫更升至36度：

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冷氣機使用須知 3個情況要立即停用



炎熱天氣又要出動冷氣機，但以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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防被雷劈及自保法教學



雷暴天氣要小心，事關其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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