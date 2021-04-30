周末超熱沙田等1天急升13度！天文台料多區34度｜冷氣機3情況勿用

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【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，廣東地區周末期間風勢微弱，普遍晴朗及炎熱。根據天文台分區天氣預報，周六（5月1日）日夜溫差大，其中打鼓嶺、上水及沙田氣溫更會一天內急升11至13度，至最高34度。

夏天又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！

另外，根據天文台九天天氣預報，未來9天相對濕度最高95%，並多天有雨。潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。

周末超熱！即睇你嗰區有幾熱▼▼▼

4月30日仍然涼：

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但5月1日超熱，分區最高34度：

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5月2日繼續熱：

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冷氣機使用11大tips

炎熱天氣又要出動冷氣機，但長時間停用後再開始用，隨時「出事」，以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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天文台九天天氣預報（天文台）

同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用10大須知　可否淘寶網購？

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用10大須知　3類人不可領取▼▼▼

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。

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