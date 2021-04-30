周末超熱沙田等1天急升13度！天文台料多區34度｜冷氣機3情況勿用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，廣東地區周末期間風勢微弱，普遍晴朗及炎熱。根據天文台分區天氣預報，周六（5月1日）日夜溫差大，其中打鼓嶺、上水及沙田氣溫更會一天內急升11至13度，至最高34度。

夏天又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！

另外，根據天文台九天天氣預報，未來9天相對濕度最高95%，並多天有雨。潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。