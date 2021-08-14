天文台料連續多天驟雨！分區最高35度｜冷氣機有呢3個情況勿用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，高空擾動會在今明兩日影響廣東沿岸及南海北部，該區間中有驟雨，隨着高空反氣旋增強，下周初華南地區天色好轉，驟雨減少，預料高空反氣旋會在下周中期減弱。

另外，未來9天市區最高氣溫34度，分區最高更達35度，炎熱天氣又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！

而根據天文台九天天氣預報，未來4天有幾陣驟雨，明日（8月15日）更有雷暴。雷暴天氣下要小心閃電，如果用雨傘，亦有4個忌諱要小心！



未來九天天氣預測：

8月17日分區最高氣溫34度：

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8月22日分區最高氣溫更升至35度：

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冷氣機使用須知 3個情況要立即停用



炎熱天氣又要出動冷氣機，但以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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防被雷劈及自保法教學



雷暴天氣要小心，事關其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用12大須知 可否淘寶網購？

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，2021年7月4日起接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用12大須知 3類人不可領取▼▼▼